Jarmarki Bożonarodzeniowe 2022 w powiecie trzebnickim. Każda gmina coś przygotowuje. Zobaczcie szczegóły

W tym roki po raz kolejny gmina Prusice będzie biegać w poszukiwaniu św. Mikołaja, ale poza tym sportowym wydarzeniem odbędzie się również Jarmark Bożonarodzeniowy połączony z Mikołajkami Gminy Prusice. Wszystkie te wydarzenia odbędą się w niedzielę 11 grudnia.

Sam Jarmark ma się rozpocząć w południe w Rynku, gdzie swoje stoiska będą prezentowali lokalni producenci. Na stoiskach będzie można zaopatrzyć się we wszelkie wyroby związane z nadchodzącymi świętami, ale nie tylko. Przewidziane są również stoiska komercyjne.

Podczas prusickiego jarmarku, będzie można zabrać do domu świąteczne pierogi, które tradycyjnie będą lepione przez mieszkańców w ramach zaplanowanego wydarzenia przez kilka dni poprzedzających sam jarmark.

11. Bieg w Poszukiwaniu św. Mikołaja wystartuje ok. godz. 14.00 sprzed Prusickiego Centrum Fitness. Uczestnicy będą biegli na dystansie 5 km. Organizator przygotował dla wszystkich uczestników wyjątkowy posiłek regeneracyjny, piękne medale i zimową czapka w pakiecie.

Zwieńczeniem wieczoru będą Mikołajki, podczas których w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu.