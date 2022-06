Ile kosztują najdroższe mieszkania w Trzebnicy? Co sprawia, że są takie drogie? Sprawdziliśmy ceny oraz ich standard i położenie [ZDJĘCIA] Bartosz Skulimowski

Chcecie wiedzieć ile kosztują najdroższe mieszkania w Trzebnicy na rynku wtórnym? My to sprawdziliśmy. Spośród ofert mieszkań prezentowanych na serwisie otodom.pl, wybraliśmy 4 najdroższe. Co jest w nich takiego wyjątkowego? Sprawdźcie sami.