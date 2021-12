Grudzień 2021 w Trzebnicy: Przegląd najważniejszych wydarzeń listopada 2021

Przegląd listopada 2021 w Trzebnicy: top 3 artykuły z miesiąca

Oto lista najpopularniejszych wiadomości z listopada 2021 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Jedni piją ją na śniadanie, drudzy wieczorem w celu relaksu i rozgrzania po długim, szczególnie chłodnym dniu spędzonym poza domem. Herbata to napój uwielbiany zarówno przez dzieci, jak i dorosłych. Z uwagi na różnorodność smaków, na rynku dostępnych jest wiele herbat. Nie wszystkie jednak mają dobry wpływ na nasz organizm. Szczególnie te pite wieczorową porą, które skutecznie utrudniają nam zaśnięcie. Dlaczego tak się dzieje? Odpowiedź znajdziesz w naszej galerii. Zobacz, które herbaty mogą powodować bezsenność.

Wybieracie się na Jarmark Bożonarodzeniowy we Wrocławiu? Zobaczcie, co tam kupicie do jedzenia. I ile to kosztuje! Szczegóły znajdziecie w podpisach na zdjęciach (i pod zdjęciami) w naszej galerii.