Gmina Trzebnica będzie sprzedawać mieszkańcom tańszy węgiel. Wnioski można już składać. Sprawdźcie szczegóły

Samorządowy Pakiet Węglowy

Na początku października polski Rząd zapowiedział, że powstanie tzw. Samorządowy Pakiet Węglowy, na podstawie którego władze samorządów gminnych będą mogli uczestniczyć w programie zakupu węgla oraz jego sprzedaży swoim mieszkańcom po preferencyjnych cenach, z zastrzeżeniem, że programem będą objęte osoby uprawnione do dodatku węglowego. W wielkim skrócie ma to wyglądać w ten sposób, że gminy najpierw zbiorą dane od mieszkańców na temat zapotrzebowania na wspomniany surowiec, a następnie kupią go od importera wskazanego przez rząd.

Jeszcze w październiku rząd przygotował ustawę o dystrybucji węgla przez samorządy, a 2 listopada ustawa została podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę.