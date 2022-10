Gdzie zmienimy opony na zimowe w Trzebnicy 2022? Ile za to zapłacimy? Sprawdzamy punkty wulkanizacyjne na terenie miasta i w jego pobliżu

Pogoda w ostatnich dniach w Trzebnicy zdecydowanie nas rozpieszcza. Koniec października, a za oknem słonecznie i temperatury dochodzące do 20 stopni. Prognozy informują, że w ciągu najbliższych dni ten trend ma się jeszcze utrzymać.

Tymczasem zazwyczaj na przełomie października i listopada zaczynamy już myśleć o zmianie opon letnich na zimowe. Co prawda kolejek jeszcze w trzebnickich zakładach wulkanizacyjnych nie zaobserwowaliśmy, ale jak informują nas właściciele zakładów, powoli wzrasta liczba klientów, którzy umawiają się na wymianę opon.

Ile w tym roku zapłacimy za przełożenie opon?

W zależności od wielkości i szerokości opon, zmiana całego ogumienia w aucie wyniesie nas od 100 do 200 zł.

W Trzebnicy znajduje się 5 serwisów, w których możemy to zrobić.

Poniżej lista zakładów wulkanizacyjnych w Trzebnicy według zestawienia wyszukiwarki Google: