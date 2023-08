Gdzie zjeść najlepsze lody w Trzebnicy? Polecane miejsca w sierpniu 2023

W Renesansie włoski architekt i kucharz odkrył, że kiedy zamknięty pojemnik z kremem mleczno-jajecznym zostanie włożony do naczynia z solą i lodem zmrozi się on. Pierwsza lodziarnia o nazwie Cafe Procope pojawiła się we Francji w 1686 roku.

W czasach po II wojnie światowej produkcja lodów rozwinęła się, a ich konsumpcja stała się popularna. We wczesnych latach tego okresu rzemieślnicy kręcili je w specjalnych maszynkach i układali w beczkach z lodem i solą. Nakładali je łyżkami na andruty lub wafle. Smaki, jakie oferowali wówczas lodziarze nie były urozmaicone. Najczęściej były to lody mleczne, śmietankowe, w sezonie także truskawkowe, czekoladowe lub z dodatkiem świeżych owoców. Z biegiem czasu powstawały nowe smaki, a ich produkcja rosła w siłę. Podawano je w waflowych pucharkach, zaczęły pojawiać się także lody w gałkach.

Do wyrobu lodów włoskich używa się gotowych mieszanek w proszku, które łączy się z wodą. Maszyna zamraża tak powstałą masę. Podawane są w formie stożka w waflu. W procesie produkcji napowietrza się je, a ich temperatura jest nieco wyższa niż pozostałych rodzajów lodów. Ich konsystencja jest kremowa i delikatna. Najpopularniejsze są śmietankowe i czekoladowe, ale występują także np. truskawkowe, malinowe, pistacjowe. A do tego możemy zażyczyć sobie polewę, także w różnych smakach.

Kaloryczność lodów

Gdy sięgamy po lody myślimy o tym czy mają dużo kalorii i czy nie zaszkodzą naszej figurze. W zależności od tego, jaki jest to rodzaj lodów porcja 100 g zawiera około 200 kcl. W jednej gałce lodów znajduje się 130 kcl. Porównując to do innych deserów jest to niewielka ilość. Bez obaw możemy więc zajadać się nimi w upalne dni.

Z pewnością najbardziej zdrowe są lody domowej roboty. Możemy wykorzystać do tego świeże owoce, jogurt lub wodę oraz dodatki, np. orzechy. Dodanie mniejszej ilości cukru lub jego zamiennika spowoduje, że kaloryczność będzie jeszcze niższa.