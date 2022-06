Dzień targowy w Trzebnicy. Najwięcej klientów przy stoiskach z warzywami i owocami. Zobaczcie jakie są ceny

Dzisiaj - jak co wtorek - w Trzebnicy mamy "dzień dyszla", czyli innymi słowy dzień targowy, co zazwyczaj wiąże się z mniejszymi lub większymi utrudnieniami komunikacyjnymi na terenie naszego miasta. Jednak w dniu dzisiejszym, nie było specjalnie dużych utrudnień na terenie miasta. Udało nam się w miarę sprawnie dojechać w okolice targowiska.

Na samym targowisku również nie było specjalnego tłoku i tradycyjnie już, największym zainteresowaniem cieszyły się stoiska z warzywami i owocami.

W dobie "galopujących cen" postanowiliśmy sprawdzić ile zapłacimy za owoce i warzywa u lokalnych dostawców w tym tygodniu.

Bartosz Skulimowski

Oczywiście, czerwiec to przede wszystkim sezon truskawkowy i tak naprawdę na większości stoisk to truskawki były szczególnie eksponowane. Dzisiaj na targu za truskawki od lokalnych plantatorów trzeba było zapłacić od 8 do 9 zł za 1 kg.

Bartosz Skulimowski

Na kilku stoiskach były też wystawione czereśnie w cenie od 20 do 22 zł za 1 kg.

Za kilogram jabłek trzeba było zapłacić od 2,5 do 3 zł.