Dwóch pracowników zakładów Tarczyński S. A. w szpitalu. Powód – zatrucie szkodliwą substancją. Lądował śmigłowiec LPR. Co tam się stało? Bartosz Skulimowski

Na miejscu zdarzenia lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego Bartosz Skulimowski

Dwie pracownice Zakładów Przetwórstwa Mięsnego Tarczyński S.A. trafiły do szpitala z powodu zatrucia wziewnego. Do rozszczelnienia zbiornika z chemikaliami miało dojść podczas podłączania go do jednego z urządzeń. Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.