Dostawczak z rybami zablokował ekspresówkę pod Trzebnicą. Wjechał w bariery. Zobaczcie, co tam się stało

Do zdarzenia doszło kilka minut po godz. 15.00 przy zjeździe z drogi ekspresowej na MOP Wisznia Mała. Kierujący samochodem dostawczym wjechał w bariery ochronne, a dokładniej w poduszkę zderzeniową zamontowaną na barierach rozdzielających pasy jezdni. Po uderzeniu uszkodzony pojazd ustawiony był w poprzek drogi, tarasując dwa pasy jezdni. Początkowo ruch odbywał się pasem zieleni, natomiast po przyjeździe służb, policja kierowała samochody przez parking MOP Wisznia Mała.

Kierujący wjechał w poduszkę zderzeniową zamontowaną na barierach rozdzielających pasy jezdni. KPP Trzebnica

Kierującym okazał się 30-latek, który według ustaleń policji nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, co doprowadziło do utraty panowania nad pojazdem. Według informacji uzyskanych od oficera prasowego trzebnickiej policji, kierujący jechał na poznańskich tablicach rejestracyjnych. Sprawca zderzenia został pouczony.

