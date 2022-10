Czy grozi nam twindemia? Równoczesna infekcja COVID-19 i grypy może mieć tragiczne skutki. Zobacz, jak chronić się przed fluroną

Czy grozi nam twindemia?

Niemieccy wirusolodzy przestrzegają przed twindemią, czyli dwiema epidemiami na raz, a chodzi dokładnie o równoczesną epidemię koronawirusa i grypy. Według danych berlińskiego Instytutu im. Roberta Kocha (RKI) od końca września liczba zachorowań na grypę znacznie wzrosła. Rośnie również liczba infekcji koronawirusowych. Obu zakażeniom sprzyja niska temperatura oraz zmienna pogoda. W sezonie jesienno-zimowym krąży bowiem wiele wirusów, które zagrażają przede wszystkim osobom z obniżoną odpornością w tym głównie seniorom i kobietom w ciąży.

– Obecnie narasta połączona fala COVID-19 i grypy – ostrzegł kilka dni temu na Twitterze minister zdrowia Niemiec Karl Lauterbach.

Obie choroby mają podobne do siebie objawy, ponieważ oba wirusy atakują górne drogi oddechowe. Rozprzestrzeniają się bardzo szybko, są przenoszone drogą kropelkową, a więc w czasie kichania, kaszlu, a nawet mówienia. Chociaż organizm posiada pewne mechanizmy zapobiegające zakażeniu kolejnym wirusem w czasie trwania infekcji to jednak nie zawsze działają one prawidłowo. W nielicznych przypadkach możliwe jest więc zakażenie dwoma wirusami na raz. Badania wskazują, że jednoczesne zakażenie grypą i COVID-19 zwiększa ryzyko powikłań oraz zgonu.