Czarna, latte, mrożona, a może cold brew? Kafejki i kawiarnie w Trzebnicy. Wszystko co chcielibyście wiedzieć [ZDJĘCIA, OFERTY, CENNIKI] Bartosz Skulimowski

Oto najfajniejsze kawiarnie w Trzebnicy. W ostatnich dniach pogoda zrobiła się bardzo kapryśna i potrafi się zmieniać kilka razy w ciągu dnia. Raz jest deszczowo i chłodno, a gdy tylko słońce wychodzi zza chmur robi się gorąco, parno i duszno. Nie do końca wiadomo - wybierać się na basen czy nie? Zawsze jednak można zajść do jednej z trzebnickich kawiarni, by tam przeczekać ulewę, albo ochłodzić się przy mrożonej kawie w trakcie upałów. W Trzebnicy każdy amator kawy łatwo znajdzie miejsce specjalnie dla siebie. Zresztą sami sprawdźcie.