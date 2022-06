1 lipca nie będzie prądu na terenie gminy Wisznia Mała. Sprawdźcie gdzie są planowane wyłączenia

W dniu 1 lipca planowane są wyłączenia prądu na terenie gminy Wisznia Mała. Tym razem brak energii elektrycznej da się we znaki mieszkańcom miejscowości Szymanów. Warto rozplanować sobie czas w taki sposób, by brak energii elektrycznej w jak najmniejszym stopniu dał się nam we znaki. Ewentualnie możemy też zadbać o to, by mieć naładowane baterie w naszych urządzeniach przenośnych.

Brak prądu jest przewidziany w Szymanowie na ul. Lotniczej oraz ulicach do niej przyległych.

Prądu nie będzie w godzinach: 09:00-13:00.